“توم هانكس” في مصر الأحد القادم لتصوير فيلم جديد

يصل الأحد المقبل النجم العالمى توم هانكس إلى مصر لتصوير فيلمه السينمائى الجديد A Hologram for the King من إخراج الألمانى توم تيكوير.

أكد ذلك كمال عبدالعزيز رئيس المركز القومى للسينما، مضيفا أنه تم تصوير مشاهد الفيلم فى الغردقة ووصلت معدات التصوير إلى مصر من مطار القاهرة الدولى.

ويقضى توم هانكس 25 يوما فى مصر، وفقا لكلام “عبد العزيز” الذى أشار إلى أن المركز فى سبيله إلى تنفيذ فكرة الشباك الواحد الذى سيكون دوره تسهيل مهمة تصوير كل الأعمال الفنية الأجنبية داخل مصر، حيث تدخل المعدات إلى مصر بضمان المركز القومى، لأن وجود نجوم العالم فى مصر يعد رسالة قوية ليعرف الجميع أننا فى مرحلة استقرار ورسالة أيضا لدعم الاقتصاد المصرى خصوصا أنها مصدر مهم جدا للعملة الصعبة.

يشار إلى أن الفيلم مقتبس عن رواية تحمل نفس الاسم للروائى ديف إيجرز، نُشرت العام الماضى، وتدور أحداثها حول رجل أعمال أمريكى يقرر السفر إلى السعودية للعيش فى أحد المدن هناك، وذلك هرباً من الديون الكثيرة التى تُلاحقه، والرسوم الدراسية المرتفعة لمدرسة ابنته.