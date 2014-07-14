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وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 184 شهيدا و1385 جريحا

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وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 184 شهيدا و1385 جريحا وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 184 شهيدا و1385 جريحا

شهداء غزة

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة الى 184 شهيدا فلسطينيا و1385 جريحا بعد أن شنت طائرات الإحتلال مساء اليوم سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة بغزة.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة إن غارة اسرائيلية استهدفت منزل عائلة شيخ العيد بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة مما أدى الى استشهاد 3 من أفراد العائلة من بينهم طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات.

وأشار الى أن الشاب محمد ياسر حمدان ( 24 عاما) استشهد جراء قصف إسرائيلي قرب مستوطنة نتساريم المحررة جنوب شرق مدينة غزة ، كما استشهد فلسطينيان آخران وأصيب 7 في غارة استهدفت منزلا برفح جنوب قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال مساء اليوم سلسلة غارات عنيفة على خان يونس استهدفت منازل المواطنين وأراض زراعية ومقرا للأمن الداخلي.

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