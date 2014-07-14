دانماركي يفوز ببطولة كأس العالم على البلاي ستيشن

فاز مراهق دانماركي ببطولة كأس العالم على البلاي ستيشن، حيث قاد منتخب بلاده للفوز على المنتخب الإنكليزي في مسابقة عالمية تابعها نحو مليوني شخص من شتى أنحاء العالم. رغم أن منتخب بلاده الحقيقي لم يتأهل لكأس العالم، إلا إن الشاب الدنماركي ابن الـ 18 عاما رفع معنويات بلاده بتحقيقه بطولة كأس العالم على البلاي ستيشن.

وفاز المدعو دايفيد باثواي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليربح بطولة فيفا الوهمية على النت. وشارك نحو 28 ألف شخص في البطولة مستخدمين سي دي فيفا 2014 على جهاز بلاي ستايشن 3. وفاز روزنماي الذي كان يمضي نحو 6 ساعات في اللعب يوميا بـ 20 ألف دولار.

وبدأ موسم التأهلات الإلكتروني في شهر أكتوبر الماضي، كما حضر اللاعب البرازيلي رونالدو بنفسه لتسليم الفائز درع المباراة برعاية فيفا.

ويلعب روزنماير في ناد محلي بالدنمارك وأعرب عن طموحه بالفوز العام المقبل أيضا ونقل قوته الذهنية على اللعبة الإلكترونية وتحويلها لقوة جسدية على أرض الملعب.