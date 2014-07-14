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النيابة العسكرية تقرر حبس صفوت عبد الغنى وآخرين 15 يومًأ على ذمة التحقيقات

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النيابة العسكرية تقرر حبس صفوت عبد الغنى وآخرين 15 يومًأ على ذمة التحقيقات النيابة العسكرية تقرر حبس صفوت عبد الغنى وآخرين 15 يومًأ على ذمة التحقيقات

صفوت عبد الغنى

أمرت النيابة العسكرية بأسوان، بحبس 5 من قيادات الجماعة الإسلامية حاولوا الهروب إلى دولة السودان عن طريق الحدود الجنوبية من بينهم صفوت عبد الغنى؛ قيادى بالجماعة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة وجودهم فى منطقة محظورة ومن المقرر تحويلهم إلى المحكمة العسكرية.

وكانت قوات حرس الحدود، تمكنت من القبض على 5 منتمين للجماعة الإسلامية والداعمين لتحالف المعزول، وهم: صفوت أحمد عبد الغنى محمد، رمضان جمعة عبد الفتاح، علاء محمد أبو النصر طنطاوى، طارق عبد المنعم عبد الحكيم أبو العلا، طه أحمد طه الشريف، وذلك بمنطقة وادى العلاقى، أثناء محاولتهم الهروب إلى دولة السودان.

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