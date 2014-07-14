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حريق يلتهم منزلاً وحظيرة مواشي وعدداً من أشجار النخيل بالأقصر

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حريق يلتهم منزلاً وحظيرة مواشي وعدداً من أشجار النخيل بالأقصر حريق يلتهم منزلاً وحظيرة مواشي وعدداً من أشجار النخيل بالأقصر

اللواء مصطفى بكر مدير أمن الأقصر

التهم حريق نشب بقرية الجهينات التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر، مساء اليوم الاثنين، منزلاً وحظيرة للماشية وعدد من أشجار النخيل .

تلقى اللواء مصطفى بكر، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة إسنا، يفيد بنشوب حريق في قرية الجهينات التابعة للمركز .

وفور وقوع الحادث، انتقلت 3 سيارات إطفاء بقيادة النقيب إسلام ضياء، رئيس وحدة الحماية المدنية بإسنا، إلي موقع الحريق وتمكنت من السيطرة علي النيران قبل امتدادها إلي المنازل والأحواش المجاورة .

وأسفر الحريق عن احتراق منزل وحوش للمواشي، وعدد من أشجار النخيل ونفوق بقرة دون وقوع إصابات بشرية .

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق .

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