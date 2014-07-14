حريق يلتهم منزلاً وحظيرة مواشي وعدداً من أشجار النخيل بالأقصر

التهم حريق نشب بقرية الجهينات التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر، مساء اليوم الاثنين، منزلاً وحظيرة للماشية وعدد من أشجار النخيل .

تلقى اللواء مصطفى بكر، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة إسنا، يفيد بنشوب حريق في قرية الجهينات التابعة للمركز .

وفور وقوع الحادث، انتقلت 3 سيارات إطفاء بقيادة النقيب إسلام ضياء، رئيس وحدة الحماية المدنية بإسنا، إلي موقع الحريق وتمكنت من السيطرة علي النيران قبل امتدادها إلي المنازل والأحواش المجاورة .

وأسفر الحريق عن احتراق منزل وحوش للمواشي، وعدد من أشجار النخيل ونفوق بقرة دون وقوع إصابات بشرية .

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق .