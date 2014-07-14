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ميسى ونيمار ورونالدو خارج التشكيلة المثالية لمنتخب كأس العالم 2014

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ميسى ونيمار ورونالدو خارج التشكيلة المثالية لمنتخب كأس العالم 2014 ميسى ونيمار ورونالدو خارج التشكيلة المثالية لمنتخب كأس العالم 2014

أعلن تقييم “كاسترول” المعتمد من الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” عن تشكيلة المثالى لكأس العالم الذى أقيم البرازيل 2014 والذى اختتمت فعالياته أمس بفوز المنتخب الألمانى على منافسه الأرجنتينى بهدف مقابل لاشئ ،ليحرز منتخب الماكينات اللقب للمرة الرابعة فى تاريخه.

وخلت التشكيلة المثالية لمنتخب كأس العالم من النجوم اللامعه أمثال الأرجنتينى ميسى والبرتغالى كريستيانو رونالدو والبرازيلى نيمار والإيطالى بيرلو.

وجائت التشكيلة كألتالى ،الحارس الألمانى نوير ،وفى خط الدفاع جاء كل من المدافعون الهولندى دى فرى والألمانى هوملز والبرازيليان تياجو سيلفا وديفيد لويز.

وفى خط الوسط ،البرازيلى أوسكار والألمانى كروس والكولومبى جيمس رودريجز والهولندى شنايدر.

وفى خط الهجوم ،الفرنسى كريم بنزيمة ،والهولندى أريان روبن.

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