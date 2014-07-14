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نتنياهو: الهدف من عملية الجرف الصامد هو إعادة الهدوء إلى المدن الإسرائيلية

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نتنياهو: الهدف من عملية الجرف الصامد هو إعادة الهدوء إلى المدن الإسرائيلية نتنياهو: الهدف من عملية الجرف الصامد هو إعادة الهدوء إلى المدن الإسرائيلية

بنيامين نتنياهو

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الهدف الرئيسي للعملية العسكرية التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي ضد قطاع غزة (الجرف الصامد) هو إعادة الهدوء إلى المدن والتجمعات السكنية الإسرائيلية لفترة طويلة وإلحاق أضرار ملموسة بالبنى التحتية للإرهاب.

ونقل راديو (صوت إسرائيل) مساء اليوم الإثنين عن نتنياهو قوله ـ خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأسترالي توني آبوت ـ ” إن إسرائيل تعمل لحماية مواطنيها بوجه الاعتداءات الصاروخية الفلسطينية ، فمخربي حماس يستخدمون المدنيين في قطاع غزة كدروع بشرية “.

من جهته ، قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون ” إن سلاح الجو يواصل دك البنى التحتية لحركة حماس في قطاع غزة ويلحق بها أضرارا فادحة ، وإن قادة حماس سيندمون على قرارهم الدخول في مواجهة مع اسرائيل بعد أن يخرجوا من المخابئ التي يقبعون فيها ويشاهدوا حجم الدمار والخراب”.

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