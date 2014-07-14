«زعزوع»: لجنة لمراجعة قرعة «الحج السياحي».. وإرجاء القرعة لـ23 رمضان

أصدر هشام زعزوع، وزير السياحة، قرارا وزاريا بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للشركات وعضوية ممثلين من قطاع الشركات السياحية بالوزارة وغرفة الشركات السياحية وعدد من أعضاء الجمعية العمومية لتتولي مراجعة أسماء المواطنين الذين تم تسجيلهم على الموقع الإلكتروني للحج السياحي.

وأضاف أن المراجعة تجري من خلال جوازات السفر التي ستلتزم الشركات بتقديمها للجنة، وذلك خلال الفترة من 18 رمضان وحتى 23 رمضان وذلك للتأكد من مطابقة ما تم تسجيله من أسماء مع ما قامت الشركة بتقديمه من جوازات سفر، وانه حال عدم التزام أي شركة بتقديم جوازات السفر للأسماء التي قامت بتسجيلها خلال المدة المحددة يتم استبعاد هذه الأسماء من دخول القرعة .

وتابع مصطفى عبداللطيف وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشركات السياحية أن وزير السياحة قرر إرجاء إجراء قرعة الحج السياحي إلى يوم 26 رمضان بدلاً من 19 رمضان حتى تتاح الفرصة كاملة للقائمين على الموقع الإلكتروني للحج السياحي من المراجعة الدقيقة لكافة الإجراءات.

وأوضح أن ذلك الإجراء يأتي في إطار تنفيذ القرعة دون وجود أي أخطاء وذلك نظرا للأعداد الكبيرة من المواطنين الذين تم تسجيلهم على الموقع الإلكتروني للاشتراك في برامج الحج السياحي والذي بلغ عددهم 196 ألف مواطن نظراً لتميز برامج الحج السياحي من حيث جودة الخدمات وانخفاض أسعارها حيث كان من المتوقع ألا يزيد عدد المتقدمين عن 100 ألف مواطن على أكثر تقدير .

وأشار رئيس قطاع الشركات السياحية إلى أن اللجنة سوف تقوم برفع تقرير لوزير السياحة بما انتهت إلية من أعمال وتوصيات تتضمن توقيع عقوبة على الشركات المخالفة والتي سيثبت في حقها ارتكاب التلاعب في الأسماء أو الأرقام القومية بغرض الحصول على أعلى نسبة بطريقة غير مشروعة .

كانت الوزارة قد منحت الشركات مهلة لمدة 48 ساعة بعد إغلاق التسجيل لتقوم بحذف الأسماء الغير صحيحة قبل توقيع العقوبة عليها وقد قامت بعض الشركات بالفعل بحذف عدد من الأسماء.