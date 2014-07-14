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سعر “النفط” يستقر مع تجدد المخاوف بشأن إمدادات ليبيا

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سعر “النفط” يستقر مع تجدد المخاوف بشأن إمدادات ليبيا سعر “النفط” يستقر مع تجدد المخاوف بشأن إمدادات ليبيا

صورة أرشيفية

لم يطرأ على النفط تغير يذكر يوم الاثنين حيث وازن التجار بين تجدد أعمال العنف في ليبيا وعدم التيقن بشأن المحادثات النووية مع إيران وبين دلالات على نطاق واسع تشير إلى أن السوق تحظى بإمدادات جيدة من الخام.

وأغلق خام برنت الأسبوع الماضي عند أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر مع هدوء التوترات في ليبيا والعراق وهو ما أدى إلى انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات. لكن أسعار برنت ارتفعت قليلا يوم الاثنين مع تجدد العنف.

واندلع القتال في ليبيا يوم الأحد بين مجموعات مسلحة متناحرة تسعى للسيطرة على المطار الرئيسي في البلاد وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل في أسوأ أعمال عنف تشهدها العاصمة طرابلس خلال ستة أشهر.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية يوم السبت أن محتجين أغلقوا ميناء البريقة النفطي في شرق البلاد. ولم يتم الإعلان عن موعد استئناف العمل في الميناء الذي تبلغ طاقته التصديرية 43 ألف برميل يوميا.

وزاد خام برنت 18 سنتا إلى 106.84 دولار للبرميل في الساعة 1607 بتوقيت جرينتش بعدما هبط إلى 106.21 دولار في وقت سابق مسجلا أدنى مستوياته أثناء الجلسة منذ أبريل نيسان.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي خمسة سنتات إلى 100.78 دولار للبرميل.

 

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