فيسبوك: كأس العالم أكبر حدث للتواصل الاجتماعي

أكدت شركة فيسبوك يوم الاثنين أن كأس العالم لكرة القدم في البرازيل كان أكبر حدث تم تداوله على موقعها للتواصل الاجتماعي وشهد عددا قياسيا من المستخدمين بلغ 350 مليونا حول العالم.

ويستخدم الناس بشكل متزايد شبكات التواصل الاجتماعي للتعليق على الأحداث العالمية التي تشاهد عبر التلفزيون مثل كأس العالم التي استمرت لمدة شهر وفازت بها المانيا يوم الاحد.

وأظهرت أرقام حصلت عليها رويترز أن 350 مليون مستخدم انتجوا رقما قياسيا لفيسبوك في “المحادثة” بلغ ثلاثة مليارات تدوينة وتعليق واعجاب.

وقال نيك جرودين مدير الشراكات الاعلامية العالمية في فيسبوك لرويترز “كنا نعرف أن كأس العالم ستكون كبيرة جدا.. لكن هذا المستوى من الاشتراك كان تاريخيا.”

وأضاف “كان أعلى مستوى لمحادثة حول حدث واحد سجلناه على الاطلاق.”

والجماهير في غاية الأهمية بالنسبة لشركات مثل فيسبوك التي تربح المال عن طريق بيع اعلانات الى معلنين مهتمين بالوصول الى مستخدميها النشطين الذين يبلغ عددهم 1.28 مليار شهريا.

وكان فوز المانيا 1-صفر على الارجنتين في نهائي كأس العالم يوم الاحد الحدث الأكثر تعليقا في البطولة وقالت الشركة إنه شهد 88 مليون مستخدم كما تفاعل 280 مليونا مع الحدث.

وتصدر نيمار نجم البرازيل قائمة أكثر اللاعبين الذين تم الحديث عنهم يليه الارجنتيني ليونيل ميسي ثم البرتغالي كريستيانو رونالدو ولويس سواريز مهاجم اوروجواي.

وقال جرودين “فيسبوك كان الاستاد العالمي لكأس العالم 2014.”