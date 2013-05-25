ازدحام كورنيش الإسكندرية يتسبب فى ارتفاع أجرة السيرفيس

تسبب ازدحام الكورنيش البحر بالإسكندرية، ظهر اليوم السبت، إلى استغلال عدد من سائقى السيرفيس المتواجدين بمنطقة المنشية فى ارتفاع الأجرة من جنيه ونصف إلى خمس جنيهات.

فيما قام عدد من السائقين بتقطيع المسافات وزيادة الأجرة، فمن منطقة المنشية إلى منطقة المجمع النظرى بالشاطبى بـ2 جنيه بدلاً من 50 قرشاً، ومن منطقة الشاطبى حتى سيدى جابر بـ2 جنيه الأجرة بدلاً من جنيه، ومن سيدى جابر إلى سيدى بشر بـ3 جنيهات بدلاً من جنيه، ومن سيدى بشر إلى المندرة بـ جنيه بدلاً من 50 قرشاً، ومن منطقة المنشية إلى المندرة بخمس جنيهات بدلاً من جنية ونصف.

> وهذا الأمر أثار حفيظة العديد من المواطنين المنتظرين لسيارات السيرفيس، مما أدى إلى حالة من التكدس وازدحام الكثير من المواطنين على المواصلات.

كما قام عدد من المواطنين بمشادات كلامية مع سائقى الأجرة سيرفيس بسبب غلاء الأجرة وتقطيع المسافرات، زاعمين عدد من سائقى الأجرة أن السبب فى ذلك ازدحام الكورنيش.