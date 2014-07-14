محافظ بورسعيد علي مائدة إفطار دار المسنين

قام اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد اليوم بتناول الافطار مع نزلاء دار المسنين، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الدار ورئيسي حي العرب والزهور والشرق.

وأبدى المحافظ سعادته لوجوده في هذا اليوم بين المسنين في لمسة وفاء وتقديرا وعرفانا بالجميل على ما قدموه لأبنائهم خلال أداء رسالتهم في الحياة وما لاقوه من جهد وعناء في تربية ورعاية أولادهم. موكدا علي كافة الدعم لنزلاء الدار وتوفير اعلي خدمة صحية لهم مشيرا باهمية النظافة الدورية للدار وتلبية كافة مطالب النزلاء .

و تفقد المحافظ منشات الدار وكافة الاقسام ( الحنان – التكريم ) مشيدا بادراة المكان التي تعمل بكافة طاقتها للوقوف بجانب المسنين وهذا مالمسنا اثناء لقاءنا مع كافة الموجودين بالدار وقد اشاد المحافظ بهذا الدور وبما تقوم به من برامج وأنشطة تخدم فئة كبار السن من الرجال والنساء وبجهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة الدار المخلصة، مؤكداً دعمه لهذه الجهود وكل برامج الدار التي تعبر عن أجمل صور البر والمودة والتي يجب ان تستمر كابسط شي لرد الجميل لكبار السن.