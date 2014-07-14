محافظ بورسعيد يبحث مع شركات غرب بورسعيد مشكلة توصيل المياه

عقد اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد اجتماعا مع ممثلي شركات البترول بغرب بورسعيد وشركة دمياط القابضة للصرف وممثلي الشركة القابضة ببورسعيد وذلك لبحث مشكلة عمل وصلة فرعية لشركة بتروجيت والمطافي.

وقد تم خلال الاجتماع بحث الاجراءات التنفيذية لتلبية مطالب شركات غرب بورسعيد من مياة الشرب وكذلك إعادة تاهيل رافع الجميل ورافع منطقة المناصرة الذي يقوم بتغذية منطقة الحظائر بالقابوطي الجديد حيث يتعتبر كافة الكميات التي تحتاجها المنطقة بالكامل هي 2000 متر مكعب حيث ان هناك بروتوكول تم بين الشركات والشركة القابضة لمياة الشرب بدمياط لعمل وصلات فرعية لكافة المصانع هناك بتكلفة 11 مليون جنية عام 2012 .

وكانت الشركات قد طالبت بشكيل لجنة لتقييم الأعمال المنصوص عليها وتوصيل كمية المياة بالحصة الكاملة وليس بحجم الاعمال حيث ان الاتفاق ينص علي انشاء وصلة فرعية لكل شركة منفصلة وانشاء شبكة تخدم شركات غرب بورسعيد بطول 16 كيلو متر واكد المهندس سيد ربيع رئيس شركة دمياط القابضة بانة خلال اسبوعين سوف يتم الانتهاء من كافة الماحظات التي تم ذكرها من قبل الشركات اثناء الاجتماع .