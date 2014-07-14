“رغيف العيش‎” يتسبب فى إصابة 8 أشخاص بالوادى الجديد

أصيب اليوم الاثنين، 8 أشخاص بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، في مشاجرة بالأيدي والعصي، بسبب النزاع علي أسبقية الحصول علي رغيف العيش من أحد الأفران البلدية بمنطقة شعبية بمدينة الخارجة.

وتلقي اللواء نبيل العشري، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغاًً يفيد بوصول 8 مصابين إلي مستشفي الخارجة العام، في مشاجرة كبيرة أمام أحد الأفران البلدية بمدينة الخارجة ، وتبين نشوب مشاجرة بالأيدي والعصي بين مجموعة من العاملين بمخبز بلدي بمنطقة السبط الشرقي الشعبية بمدينة الخارجة، أسفرت عن إصابة طرفي المشاجرة بجروح وكسور مختلفة .

ونشبت المشاجرة بين الطرف الأول ويشمل 5 أشخاص هم: جابر . أ 50 سنة ومسئول بيع الخبز بالفرن ومصاب بالجبهة وكدمات باليد ، ونجله “جمعة . ج” 18 سنة طالب ومصاب بكدمات و “جمعة . م” ،24 سنة عامل بالفرن ومصاب بكدمة في عظام افخذ اليسري، و”أحمد . م” 29 سنة عامل بالفرن ومصاب بكدمات في الكتف الأيسر ، و”محمد . ج” 22 سنة عامل بالفرن ومصاب بكدمات باليد اليمني.

و الطرف الثاني ويشمل 3 أشخاص هم “مصطفي . ع “، 46 سنة سائق بالتربية والعليم ومصاب بكدمة في اليد ، و”محمود .ي ” ،32 سنة طالب ومصاب بكدمات في الكتف ،و”عمر . م “، 32 سنة طالب وبدون إصابات، وجميعهم مقيمون بالخارجة . وتم تحرير المحضر رقم 3291 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2014 ،وتمت إحالته الي النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.