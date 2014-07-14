وزير السياحة يشكل لجنة لمراجعة كافة إجراءات قرعة الحج

أصدر هشام زعزوع، وزير السياحة، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الادارة المركزية للشركات وعضوية ممثلين من قطاع الشركات السياحية بالوزارة وغرفة الشركات السياحية وعدد من أعضاء الجمعية العمومية لتتولى مراجعة أسماء المواطنين الذين تم تسجيلهم على الموقع الإلكتروني للحج السياحي مع جوازات السفر التي ستلتزم الشركات بتقديمها للجنة ، وذلك خلال الفترة من 18 رمضان وحتى 23 رمضان وذلك للتأكد من مطابقة ما تم تسجيله من أسماء مع ما قامت الشركة بتقديمه من جوازات سفر ، وانه حال عدم التزام أي شركة بتقديم جوازات السفر للأسماء التي قامت بتسجيلها خلال المدة المحددة فسوف يتم استبعاد هذه الاسماء من دخول القرعة .

وقال مصطفى عبداللطيف، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الشركات السياحية أن وزير السياحة قرر ارجاء اجراء قرعة الحج السياحي الى يوم 26 رمضان بدلاً من 19 رمضان حتى تتاح الفرصة كاملة للقائمين على الموقع الإلكتروني للحج السياحي من المراجعة الدقيقة لكافة الاجراءات التي تضمن تنفيذ القرعة دون وجود أي أخطاء وذلك في ضوء الاعداد الكبيرة من المواطنين الذين تم تسجيلهم على الموقع الإلكتروني للاشتراك في برامج الحج السياحي والذى بلغ 196 ألف مواطن نظراً لتميز برامج الحج السياحي من حيث جودة الخدمات وانخفاض اسعارها حيث كان من المتوقع الا يزيد عدد المتقدمين عن 100 الف مواطن على أكثر تقدير .

وأضاف رئيس قطاع الشركات السياحية أن اللجنة سوف تقوم برفع تقرير لوزير السياحة بما انتهت الية من اعمال وتوصيات تتضمن توقيع عقوبة على الشركات المخالفة والتي سيثبت في حقها ارتكاب التلاعب في الاسماء أو الارقام القومية بغرض الحصول على أعلى نسبة بطريقة غير مشروعة .

كانت الوزارة قد منحت الشركات مهلة لمدة 48 ساعة بعد إغلاق التسجيل لتقوم بحذف الاسماء الغير صحيحة قبل توقيع العقوبة عليها وقد قامت بعض الشركات بالفعل بحذف عدد من الأسماء.