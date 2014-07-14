قريبا.. السفر وقوفاً بالطائرات لخفض تكلفة السفر بالجو

قد تبدو كفكرة غريبة ومستبعدة، لكنها قادمة مع استحداث المقاعد العامودية، أو مقصورة الوقوف، التي قد تكون الخطوة المقبلة لتقليل تكلفة السفر عبر قطاع النقل الجوي، طبقا لأحدث تقرير يقول واضعه إن الفكرة قد تصبح واقعا ملموسا خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويقول فيروز روملي، بروفيسور هندسة الطيران بجامعة بوترا ماليزيا، مؤلف التقرير الذي نشر في دورية إياكسيت الدولية للهندسة والتقنية: “راودتني الفكرة فيما كنت أبحث عن طرق لخفض تذاكر السفر بالجو.”

وذكر الخبير، برسالة إلكترونية إلى CNN، إن دوافعه هي خفض تكلفة السفر بالجو إلى مستوى تنافسي مع وسائل النقل الأخرى من الحافلات والقطارات.

وباستخدام طائرة بوينغ “737-300″ كنموذج لدراسته، خلصت حسابات روملي إلى أن “مقصورة الوقوف” قد تؤدي لزيادة عدد الركاب بواقع 21 في المائة، وخفض قيمة التذاكر بنحو 44 في المائة.

وأضاف قائلا: “أسافر باستمرار غالبيتها رحلات داخلية، تشعر بأن الوقت قصير للغاية تبدأ فيه الطائرة بالهبوط قبل فك الحزام الذي ربطته من أجل الإقلاع.”

وتابع: “هذا يدفعنا للتساؤل: في رحلات قصيرة كهذه، هل نحن فعلا بحاجة إلى الجلوس؟”

وسبق أن أعلنت “ريان آير” شركة الطيران الأيرلندية الاقتصادية، عن فكرة “السفر وقوفا، إلا أن الناطق باسم الشركة نفى ذلك قائلا: “ليس لدينا خططا لتجربة أو تطبيق السفر وقوفا… أنه مفهوم قد يحتاج إلى الكثير من الوقت قبل أن يتحقق.”