بالفيديو.. عمرو واكد يطرح أحد مشاهد فيلمه العالمى”لوسى”

طرح الفنان عمرو واكد اليوم أحد مشاهده مع الفنانة سكارليت جوهانسون بالفيلم العالمى”لوسى”،والمقرر عرضه 26 يوليو الحالى.

واكد اوضح أن أداءه لدور الشرطي الفرنسى فى الفيلم العالمى “لوسى”، يعد خطوة جيدة له،وخاص انه ستخرجه من تقديم شخصيات نمطية.

وكشف أيضا ان الفيلم بدأ تصويره فى منتصف شهر سبتمبر الماضى، وأن دورة يعد رابع أبرز الشخصيات بالفيلم الذى يشارك فى بطولته النجوم مورجان فريمان، سكارليت جوهانسون، وفنان كوريا الجنوبيه تشوى مين سينك.

وتقدم سكارليت بالفيلم دور “لوسى” تاجرة الممنوعات التى تجمعها علاقات جيدة مع شخصيات قويه،وتقوم ايضا بالاحتفاظ بالمخدرات فى جسدها.

ووصف مخرج الفيلم الفرنسى لوك بيسون العمل بأنه عن الذكاء الخارق، موضحا اذا كنا نستخدم 10% من قدراتنا العقليه.فماذا لو استعملنا ما هو أكثر من ذلك.