“دير شبيجل” الألمانية: أنجيلا ميركل تدرس الاستقالة من منصبها

ذكرت مجلة “دير شبيجل” الألمانية أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تدرس إمكانية الاستقالة من منصبها .

ونقلت إذاعة “صوت روسيا” الناطقة باللغة الانجليزية عن “دير شبيجل” – أن مصادر في الحكومة الألمانية أعلنت أن ميركل مصممة على الاستقالة من منصبها قبل انتهاء ولايتها ، وذلك دون انتظار لإجراء انتخابات أو تغييرات داخل حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي”.

وتابعت دير شبيجل – في مقال يتزامن مع احتفال ميركل ببلوغ عامها الستين – تقول “إن حزب ميركل والمقربين منها داخل الحكومة يرون أن ميركل قد تستقيل من منصبها – طواعية – وذلك من أجل تفادي ذات المصير الذي تعرض له المستشاران السابقان هلموت كول وكونراد ادناور واللذان كانا يتمتعان بشعبية كبيرة ، غير انهما أجبرا على الاستقالة بسبب خلافات داخل الحزب او بعد الهزيمة فى الانتخابات .

وكانت وسائل الاعلام الالمانية قد تكهنت فى وقت سابق باستقالة ميركل والتى رفضت من جانبها هذه التكهنات مؤكدة انها لاتعتزم الاقدام على هذه الخطوة . وقالت ميركل فى تصريحات لدويتشه فيله ” سوف ابذل قصارى جهدى خلال فترة ولايتى الحالية ، وبعدها يمكن ان ننظر فيما يمكن ان يحدث “.