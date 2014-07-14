كروس: نعم، سأنتقل لريال مدريد

أكد توني كروس متوسط ميدان بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا أنه سينتقل إلى ريال مدريد في الأيام القليلة المقبلة.

وتوج كروس بكأس العالم مع الماكينات الألمانية بعد الفوز بهدف قاتل على الأرجنتين في النهائي.

وعقب اللقاء، تحدث كروس لوسائل إعلام ألمانية، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "لاجازيتا دي سبورت الإيطالية" : نعم سأنتقل إلى ريال مدريد".

وأضاف " أنا بطل الآن ودعوني أستمتع بتلك اللحظة، سنتحدث كثيرا الأيام القليلة المقبلة".

وكانت تقارير إسبانية قد أكدت إتمام الملكي مدريد لصفقة صاحب الـ24 عاما بصفقة قدرها 25 مليون يورو.