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سكاي سبورتس: كافاني يريد الدوري الإنجليزي

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سكاي سبورتس: كافاني يريد الدوري الإنجليزي سكاي سبورتس: كافاني يريد الدوري الإنجليزي

أكدت سكاي سبورتس البريطانية أن المهاجم الدولي إدينسون كافاني أخبر موكله بأنه يريد اللعب في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

وأنتقل كافاني بصفقة قياسية من نادي نابولي الإيطالي إلى باريس سان جيرمان عام 2013 بصفقة قدرت بـ64 مليون يورو.

ولعب كافاني 43 لقاء مع باريس سان جيرمان في كافة البطولات الموسم الماضي، محرزا 25 هدف.

وحسبما أكدت مصادر سكاي سبورتس فأن كافاني أخبر موكله بالبحث له عن عرض من نادي إنجليزي من أجل اللعب في البريمير ليج الموسم المقبل.

وكان كافاني هدفا لمانشستر يونايتد قبل ريحل ديفيد مويس وانتداب الهولندي فان جال، بينما تعاقد تشيلسي مع دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد، في الوقت الذي رحل فيه لويس سواريز عن ليفربول وضم أرسنال أليكسيس سانشيز مع برشلونة، ولا تغييرات تذكر لمانشستر سيتي في سوق الانتقالات حتى الأن.

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