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بن عطية إلى تشيلسي؟

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بن عطية إلى تشيلسي؟ بن عطية إلى تشيلسي؟

ذكرت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية، أن صخرة دفاع نادي العاصمة الإيطالية روما المغربي مهدي بن عطية أبدى رغبته في الانضمام لصفوف نادي تشيلسي الانجليزي.

ويبدو ان طريق النادى الانجليزي سيكون مفتوحا للحصول على خدمات بن عطية بعد خروج اغلب المنافسين من السباق واخرهم نادي مانشستر سيتي الذي حول وجهته نحو التعاقد مع المدافع الفرنسي الشاب لنادي بورتو إلياكيم مانجالا.

ومما يذكر أن مهدي بن عطية الذى تبلغ قيمته في بورصة اللاعبين 32 مليون يورو كان قد انتقل الصيف الماضي إلى روما قادما من أودينيزي بـ13 مليون يورو.

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