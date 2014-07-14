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مجلس الأمن يسمح بوصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا

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سمح مجلس الأمن، الإثنين، بإدخال مساعدات إنسانية من دون موافقة السورية عبر 4 معابر حدودية تقود إلى مناطق يسيطر عليها المعارضون من تركيا والعراق والأردن.

ويأتي ذلك على الرغم من تحذير سوريا من أنها تعتبر إيصال مثل تلك المساعدات بمثابة «شن هجوم عليها».

ويقضي القرار الصادر بالإجماع بإنشاء آلية مراقبة على مدى 180 يوما لتحميل قوافل المعونة في الدول المجاورة التي ستبلغ بدورها السلطات السورية بـ«الطبيعة الإنسانية لشحنات الإغاثة هذه».

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 10.9 مليون شخص في سوريا يحتاجون للمساعدة منهم 4.7 مليون موجودون في مناطق يصعب الوصول إليها بينما هناك ثلاثة ملايين نزحوا جراء الصراع.

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