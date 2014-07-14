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ارتفاع ضحايا قصف غزة إلى 177 شهيد وإصابة 1300

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ارتفاع ضحايا قصف غزة إلى 177 شهيد وإصابة 1300 ارتفاع ضحايا قصف غزة إلى 177 شهيد وإصابة 1300

قصف قطاع غزة

قالت فصائل فلسطينية في قطاع غزة إنها  تمكنت من قصف مدينة تل أبيب بأربعة صواريخ من طراز M75، في الوقت الذي ارتفعت فيه ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 177 شخصا وإصابة 1300 بجروح منذ بدء العملية العسكرية، حسبما ذكرت قناة “سكاي نيوز” عربية.

وتزامن سقوط الصواريخ التي طالت مدينة هرتسيليا أيضا مع اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لبحث العمليات العسكرية في القطاع.

وكان جندي إسرائيلي أصيب، الاثنين، بشظايا قذيفة هاون سقطت على قاعدة عسكرية في عسقلان على الحدود مع غزة، في حين قتل فلسطيني في الستين من عمره بغارة إسرائيلية جديدة، كما قضى فلسطيني آخر يبلغ من العمر 37 عاما نتيجة غارة على بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس.

وأصابت صواريخ الفصائل الفلسطينية المسلحة منزلا إسرائيليا بشكل مباشر، وانطلقت بعدها صفارات الإنذار في إسدود وعسقلان جنوبي إسرائيل.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت 12 صاروخا من نوع 107 على موقعين عسكريين للجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة.

وواصلت إسرائيل غاراتها على غزة، الاثنين، لكنها لم تنفذ تهديدها ببدء عملية برية في القطاع، كما أن حدة الغارات لم تكن بكثافة الأيام الماضية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الأمنية المصغرة قررت في اجتماعها المتأخر ليل الأحد الاثنين عدم شن عملية برية في الوقت الحالي، على الرغم من وجود دبابات وجنود قرب الحدود مع غزة.

وقالت إسرائيل، الاثنين، إنها أسقطت طائرة بدون طيار مصدرها قطاع غزة وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها استخدام المقاتلين الفلسطينيين لطائرة بدون طيار.

وعرضت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة مقطع يظهر الطائرة التي سمتها “أبابيل” وهي تنطلق من قطاع غزة، موضحة أن هذه الطائرة يمكن تحميلها بقذائف ومتفجرات.

وكان قد أعلن عن إطلاق ثلاث طائرات بدون طيار إلى إسرائيل، رغم أن الجيش الإسرائيلي شدد على أنها طائرة واحدة.

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أونا

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