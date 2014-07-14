إصابة ضابط شرطة أثناء تبادل لإطلاق النار مع أحد العناصر الإجرامية بالمنيا

أصيب معاون مباحث شرطة سمالوط، بطلق ناري أثناء تبادل لإطلاق النار مع أحد المجرمين المطلوبين والمختبئ بأحد المزارع الخاصة بقرية أبو طهير بسمالوط.

وتلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائي يفيد باصابة النقيب علي سمير بطلق ناري باليدي اليمني وتم نقله لمستشفي الشرطة باسيوط اثناء تبادل لإطلاق النار مع أحد العناصر الإجرامية التي أكدت التحريات وجوده في مزرعة خاصة بقرية أبو طهير بسمالوط.

وتشكل فريق بحث جنائي بقيادة رئيس وحدة المباحث الرائد محمود الجيار ومع اقتراب رجال الشرطة تم إطلاق وابل من النيران من قبل المتهم المطلوب الذي تمكن من الهربأ مما أدي إلي إصابة النقيب علي سمير، وتمكنت الحملة من ضبط 4500 قرص مخدر وبندقية الية ومنظار مكبر خاص بالمتهم الهارب .