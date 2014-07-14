غدًا.. وزيرة خارجية إيطاليا تزور إسرائيل والضفة الغربية بهدف تحقيق هدنة

تقوم وزيرة الخارجية الإيطالية، فيديريكا موجيريني، التي تتولى بلادها حاليا الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي ـ يوم غد الثلاثاء بجولة فى الشرق الأوسط من أجل السعى نحو تحقيق هدنة فورية للعمليات العسكرية الاسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الخارجية الإيطالية ـ في بيان أصدرته حول هذا الشأن ـ أن وزيرة الخارجية ستلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ونوه البيان بوصف الوزيرة موجيريني النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بأن قد دمر أجيالا كثيرة ، داعية إلى التوصل إلى هدنة فورية وتوحد المجتمع الدولي وتحليه بالشجاعة لوضع حد لإحدى الحروب الأطول في التاريخ المعاصر.

وأجرت الوزيرة الايطالية يوم أمس الأحد مشاورات مع نظيريها الفرنسي لوران فابيوس والألماني فرانك فالتر شتاينماير.

أ ش أ