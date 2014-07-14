مصطفى حسين في العناية المركزة بأمريكا

كشف فنان الكاريكاتير عبد العزيز تاج أن نقيب التشكيليين وفنان الكاريكاتير مصطفى حسين يرقد حاليا بغرفة الإنعاش بإحدى المستشفيات الأمريكيه،مطالبا محبيه بالدعاء له بالشفاء,

وعبر صفحته بموقع فيس بوك كتب تاج. اخى وحبيبى وصديقى واستاذى : الفنان الكبير ( مصطفى حسين ) ، يرقد حاليا فى غرفة الإنعاش بأحد المستشفيات الأمريكية ، أرجوكم ارجوكم ادعوا وصلوا له. رحماك يا رب العالمين فى هذا الشهر الكريم

يذكر أن مصطفى حسين أجرى جراحة دقيقة لإزالة ورم سرطاني خبيث بالولايات المتحدة الأمريكية من قبل، ويخضع للعلاج الكيميائى من وقت لآخر هناك.

وولد “حسين ” في 7 مارس 1935،و تخرج في كلية الفنون الجميلة قسم تصوير عام 1959 ،وبدأ حياته الصحفية في دار الهلال 1952 ،ووكان يشارك في تصميم غلاف مجلة “الاثنين”، وفي عام 1956عمل رساماً للكاريكاتير بصحيفة المساء وظل بها حتي عام 1963،و اشترك في تأسيس مجلة كروان 1964ثم انتقل للعمل في صحيفة “أخبار اليوم” ومجلة “آخر ساعة”، ومنذ عام 1974 وهو مستمر في العمل بصحيفة “الأخبار”،كما قدم العديد من رسوم كتب الاطفال في مصر والعالم العربي،وصمم أفيش الدورة السادسة والعشرين للمهرجان السينمائي الدولي عن مدينة الاسكندرية التي اختيرت كعاصمة للسياحة العربية هذا العام .

وشغل مصطفى حسين العديد من المواقع منها رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير 1964، ورئيس تحرير مجلة كاريكاتير 1993 ، إضافة إلي اختياره نقيبا للفنانين التشكيليين 2002 وقد قام مصطفي حسين بنشر أعماله بالعديد من دول العالم منها فرنسا وروسيا حيث وصفه فنانو الكاريكاتير بأنه من أهم وأفضل رسامي الكاريكاتير في العالم ..وقد حصل علي العديد من الجوائز والأوسمة .. كان من بينها نوط الامتياز من الدرجة الأولي، وجائزة الدولة التقديرية . كما تم تكريمه من العديد من جامعات العالم .

وقدم “حسين” العديد من الشخصيات الكاريكاتيرية منها: كمبورة،وعبده مشتاق،وفلاح كفر الهنادوة،والكحيت،وعزيز بك الأليت،وعبد الروتين،ومطرب الأخبار،وعباس العرسة،وعلي الكومندا .