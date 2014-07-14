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بالصور.. ياباني يحوّل «مصنع» إلى أكبر مزرعة مغلقة في العالم

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تمكن علماء نباتات يابانيون من إنتاج 10 ألف حبة من الخس يومياً في مزارع مغلقة من خلال صمام ثنائي باعث للضوء (LED).

وقالت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، الإثنين، إن فيزيائي تمكن من تحويل مصنع قديم إلى واحد من أكبر المزارع المغلقة في العالم، وزراعة الخس باستخدام أضواء (LED)، وأضافت الصحيفة أنه فيما يقرب من نصف حجم ملعب لكرة القدم، تم افتتاح المزرعة في اليابان في يوليو الماضي.

The farm (pictured) is nearly half the size of a football field (25,000 square feet) and is built in Kashiwa, Chiba Prefecture, Japan. It uses 17,500 LED lights spread over 18 cultivation racks, reaching 16 levels high. These lights have been specially developed to mimic day and night
>من جانبه، قال الفيزيائي، شيجاهورا شيمامورا، وهو صاحب الفكرة، إنه أراد استكشاف طريقة يمكن من خلالها مواكبة الطلب المتزايد باستمرار على الطعام، وتجاوز المخاطر الناجمة عن الجفاف وأمراض المحاصيل والكوارث الطبيعية.

Purple lighting (pictured) is used to mimic night, while white lights are adjusted slowly throughout the day to mimic a sun moving through the sky. By achieving combination of photosynthesis during the day, and breathing at night, the firm can control the environment too. This cuts water usage to just 1 per cent of outdoor fields
>وأضاف شيمامورا: «كنت أعرف كيفية زراعة الخضروات جيداً من الناحية البيولوجية، وأردت أن أدمج هذه المعرفة مع الأجهزة لجعل الأشياء تحدث»، مشيراً إلي أن هذه المزرعة تنتج الخس بمعدل أسرع مرتين ونصف من المزارع المفتوحة.

The LEDs (pictured) last longer and consume 40 per cent less power than fluorescent lights. The company started testing the technology in March 2012 and came up with the final design a year later. Engineers designed the lights to be thin enough to fit inside the stacks
>وذكرت الصحيفة أن مناخ المزرعة يتم التحكم فيها من خلال أضواء (LED)، وهو مناسب جداً لنمو النباتات، كما أنه يعطي المزارعين القدرة علي التحكم في دورات الليل والنهار، والتحكم في درجة الحرارة والرطوبة والري، والسماح لهم بخفض استخدام المياه الخاصة به إلى 1% من تلك التي تحتاجها الحقول في الهواء الطلق، فيما يقلل هذا النظام من إنتاج المخلفات بنسبة 40%، ويزيد النمو بمعدل 100 مرة للقدم المربع الواحد.

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