بالصور.. ياباني يحوّل «مصنع» إلى أكبر مزرعة مغلقة في العالم

تمكن علماء نباتات يابانيون من إنتاج 10 ألف حبة من الخس يومياً في مزارع مغلقة من خلال صمام ثنائي باعث للضوء (LED).

وقالت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، الإثنين، إن فيزيائي تمكن من تحويل مصنع قديم إلى واحد من أكبر المزارع المغلقة في العالم، وزراعة الخس باستخدام أضواء (LED)، وأضافت الصحيفة أنه فيما يقرب من نصف حجم ملعب لكرة القدم، تم افتتاح المزرعة في اليابان في يوليو الماضي.



>من جانبه، قال الفيزيائي، شيجاهورا شيمامورا، وهو صاحب الفكرة، إنه أراد استكشاف طريقة يمكن من خلالها مواكبة الطلب المتزايد باستمرار على الطعام، وتجاوز المخاطر الناجمة عن الجفاف وأمراض المحاصيل والكوارث الطبيعية.



>وأضاف شيمامورا: «كنت أعرف كيفية زراعة الخضروات جيداً من الناحية البيولوجية، وأردت أن أدمج هذه المعرفة مع الأجهزة لجعل الأشياء تحدث»، مشيراً إلي أن هذه المزرعة تنتج الخس بمعدل أسرع مرتين ونصف من المزارع المفتوحة.



>وذكرت الصحيفة أن مناخ المزرعة يتم التحكم فيها من خلال أضواء (LED)، وهو مناسب جداً لنمو النباتات، كما أنه يعطي المزارعين القدرة علي التحكم في دورات الليل والنهار، والتحكم في درجة الحرارة والرطوبة والري، والسماح لهم بخفض استخدام المياه الخاصة به إلى 1% من تلك التي تحتاجها الحقول في الهواء الطلق، فيما يقلل هذا النظام من إنتاج المخلفات بنسبة 40%، ويزيد النمو بمعدل 100 مرة للقدم المربع الواحد.