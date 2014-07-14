بالصور.. الأدوات الممنوعة علي متن الطائرات الأمريكية

وسط الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها واشنطن على كافة الرحلات التي تقصد المطارات الأمريكية، نشرت إدارة «سلامة النقل» الأمريكية في ولاية «آريزونا» بعض الصور، على حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، للأدوات الممنوعة التي تم ضبطها مع مسافرين حاولوا الصعود بها علي متن الطائرات، حسب ما نقلته صحيفة «اندبندنت» البريطانية.

وأكدت إدارة «سلامة النقل» الأمريكية أنها تصادر ما يقرب من 40 بندقية عند نقاط التفتيش والنقل كل أسبوع تقريبا، مضيفة أنها نشرت صور الأدوات المحجوزة على مواقع التواصل الاجتماعي لكي تتواصل مع الجمهور وتذكرهم بما هو مسموح وغير مسموح.

وقبل أسبوعين، أمرت إدارة «سلامة النقل» بمنع مسافري الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة من بعض المطارات الخارجية من حمل الهواتف المحمولة أو غيرها من الأجهزة الإلكترونية إذا لم يكن بالإمكان تشغيلها لفحصها.

وبموجب هذه التعليمات فان حراس الأمن قد يطلبون تشغيل الهواتف أو الكمبيوترات المحمولة التي بحوزة المسافرين، ليتم التأكد منها أمنياً، وفي حال كانت غير مشحونة، أو فشل المسافر في تشغيلها فإنها ستكون معرضة للمصادرة قبل الصعود إلى الطائرة المتجهة للولايات المتحدة.

وتأتي هذه الإجراءات المشددة في المطارات الأمريكية، أو على متن الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة، في الوقت الذي ارتفعت فيه وتيرة المخاوف من أن يشن تنظيم القاعدة أو أي منظمة إرهابية هجمات تستهدف الأراضي الأمريكية.

ورغم أن الناطق باسم إدارة الأمن الخاصة بالنقل في الولايات المتحدة رفض الكشف عن المطارات التي تم التشديد على الركاب المسافرين منها، إلا أن جريدة «دايلي تليجراف» البريطانية أكدت أن مطارات لندن بدأت العمل بهذه التعليمات المشددة بالنسبة للمسافرين باتجاه الولايات المتحدة، كما أكدت وسائل إعلام أن فرنسا أيضاً بدأت التشديد على المسافرين.