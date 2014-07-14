محافظ المنوفية يأمر بتشغيل خط نقل “شبين الكوم – العجايزة”

أمر الدكتور أحمد شيرين فوزي، محافظ المنوفية، بتشغيل سيارات مرفق النقل الداخلي علي خط “شبين الكوم – العجايزة”، وذلك لمواجهة قلة عدد السيارات علي هذا الخط ، وحرصا منه علي مصلحة المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة علي مجمع المواقف بشبين الكوم صباح اليوم الاثنين، رافقه خلالها رئيس مدينة شبين الكوم ورئيس حي شرق ومدير المرور لضبط تعريفة المواصلات الجديدة .

وقام محافظ المنوفية، بجولة تفقدية شملت معظم مواقف السيارات بمدينة شبين الكوم، تم خلالها الالتقاء بالجماهير وركاب السيارات، وذلك للتعرف علي استقرار الأمور الخاصة بالتعريفة الجديدة .

وأكد “فوزى” أن المحافظة اتخذت كافة الآليات الضامنة لضبط التعريفة، والتي تتضمن متابعة مواقف السيارات بشكل يومي وأيضاً لصق “استيكارات” علي زجاج السيارات يوضح خط سير السيارة والأجرة المقررة، علي أن يتم معاقبة المخالفين وسحب تراخيصهم، وفرض غرامات مالية قدرها 300 جنيه للمخالف أول مرة، و500 جنيه بعد ذلك إذا تكررت المخالفة .

كما كلف محافظ المنوفية، رئيس حي شرق، برفع الإشغالات والباعة الجائلين من مدخل مجمع المواقف، ووعد أهالي ميت خاقان بتشغيل خط من مدينة شبين الكوم إلي داخل ميت خاقان .

وتفقد المحافظ أعمال الرصف والتطويروالإنشاءات أسفل الكوبري العلوي، ووجه بسرعة إنهاء أعمال الرصف لتسهيل الحركة المرورية أسفل الكوبري العلوي .

وعلى جانب آخر، تفقد محافظ المنوفية موقف الباجور لمتابعة أعمال إصلاح أسقف “التاندات” بموقف الباجور، وشدد على أهمية وجود أفراد الخدمة المرورية لمتابعة الموقف ، كما تفقد أيضاً نفق المقابر ومتابعة الأعمال به، ووجه بسرعة سير العمل بالموقع .

وفى نهاية جولته توجه إلى مزلقان العبور لمتابعة توفير “تندات” للسيارات بالموقف، وحل مشكلة المجارى وشدد على ضرورة التعاون بين السائقين والركاب في تطبيق التعريفة الجديدة احتراماً للتعليمات التي تهدف إلي المصلحة العامة .