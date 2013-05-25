"الرياضة" أثناء فترات الامتحانات ضرورة لحالة الطالب النفسية والعصبية

كتب : سارة سعيد منذ 24 دقيقة

ممارسة الرياضة ضرورية بصفة عامة، لكن ممارسة الطلبة والتلاميذ للرياضة أثناء الامتحانات مفيدة جدا وتعزز من صحة الطالب النفسية خلال فترة الامتحانات والضغوطات التي يتعرض لها.

ويشير خبراء علم النفس أن ممارسة الطلبة للرياضة لا تتطلب الكثير من الوقت والجهد، فساعتين يوميا من المشي السريع أو ركوب الدرجات أو الجري أو الرقص يحسن من النشاط البدني، فممارسة الرياضة في هذا الأثناء تعمل على التخفيف من الضغط النفسي والعصبي الواقع على الطالب، كما تنشط الحالة الذهنية للمخ وقدرته على استيعاب المعلومات، وتجعل البدن في حالة نشاط مطلوبة في هذه الفترة.

ويحدد الخبراء عددا من أنواع الرياضة التي يمكن للطالب أن يمارسها أثناء فترات الامتحانات، دون إهدار الوقت، فالطالب يمكن المشي لمدة نصف ساعة صباحا قبل الاستذكار، وأخد استراحة قصيرة أثناء المذاكرة وركوب الدراجة لمدة 15 دقيقة، أو أن ينظم الطالب وقته بحيث يشمل ممارسة الرياضة المفضلة لمدة لا تقل عن ساعة ونصف.

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