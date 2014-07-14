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الإسماعيلي: لن نقبل ضم الزمالك لعواد بتلك الطريقة

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الإسماعيلي: لن نقبل ضم الزمالك لعواد بتلك الطريقة الإسماعيلي: لن نقبل ضم الزمالك لعواد بتلك الطريقة

يخشى النادى الإسماعيلي قيام حارس مرماه محمد عواد بالتوقيع على عقود الانضمام لنادي الزمالك.

وكشف محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي لـFilGoal.com فشله فى الإتصال باللاعب منذ علمه بنبأ توقيعه للزمالك.

وأوضح "عدم العثور على عواد ساهم فى زيادة الشكوك بشأن الضغوط التى يمارسها البعض عليه من أجل التوقيع للزمالك."

وأضاف "لن أقبل بإتمام تلك الصفقة، الورقه التى منحتها من قبل لرئيس الزمالك بالموافقه على رحيل الحارس فى حالة موافقته لا تعد مستند لرحيله بهذه الصورة."

وشدد أبو السعود على أنه سبق له وأن أغلق ملف رحيل محمد عواد عن صفوف الدراويش، واستمراره مع الفريق الأصفر حتى نهاية الموسم المقبل على أقل تقدير.

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