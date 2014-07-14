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«الصرح» يكرم الفائزين ببطولة الجيزة للكاراتيه

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«الصرح» يكرم الفائزين ببطولة الجيزة للكاراتيه «الصرح» يكرم الفائزين ببطولة الجيزة للكاراتيه

شاركت أمانة بولاق بالحزب فى حفل تكريم الفائزين ببطولة الجيزة للكاراتيه، وذلك باستاد نادى بولاق الدكرور .

واختتمت البطولة بحفل تكريم للفائزين من أبطال الكارتيه بالمحافظة و شارك فى تكريمهم المستشار عماد ابراهيم أمين لجنة بولاق الدكرور بالحزب وعدد من قيادات الحزب و عدد من مدربي الكاراتيه بمديرية الشباب بالمحافظة و تم خلال حفل التكريم توزيع جوائز على الشباب الفائزين .

و قال عماد إبراهيم إن سياسة حزب الصرح منذ نشأته هو العمل على تشجيع الكوادر الشبابية فى جميع المجالات، وذلك فى اطار حملة تصحيح الاوضاع التى اعلن عنها الحزب منذ فتره و ما زال مستمر فى نشاط هذه الحمله لتصحيح الاوضاع فى جميع المجالات.

وأضاف عماد ان حزب الصرح منذ وضع لبنته الاولى و لديه مبادئ راسخه لا يحيد عنها ابدا اعضائه و قياداته و من ابرز هذه المبادئ انه لا فائدة من اى عمل سياسي لا يصب فى النهاية فى مصلحة المواطن المصرى البسيط .

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