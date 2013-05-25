أخبار عاجلة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً -
5 علامات تنذر بسرطان الثدي -
ضبط كميات من "الفسيخ" و"الرنجة" الفاسدة في حملة تموينية بدمياط -
صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
الكهرباء: إضافة 6850 ميجاوات من طاقة الرياح و2879 من الشمس في 2022 -
شائعات اختطاف الأطفال تضرب قنا.. والأهالي يتوعدون المتسولين -
وزير الرى: تنفيذ 94% أعمال مشروع قناطر أسيوط الجديدة -
حكم نهائي.. إدراج عاكف وبديع والعريان والبلتاجي وآخرين بـ«قوائم الإرهاب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مصدر عسكرى: الأردن تجرى مناورات "الأسد المتأهب 2013 " خلال أسابيع

Google+ Print
مصدر عسكرى: الأردن تجرى مناورات "الأسد المتأهب 2013 " خلال أسابيع مصدر عسكرى: الأردن تجرى مناورات "الأسد المتأهب 2013 " خلال أسابيع

أعلنت القوات المسلحة الأردنية أنها ستقوم بتنفيذ التمرين المشترك "الأسد المتأهب 2013" فى المملكة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك نظرا للنجاح الكبير الذى حققه تمرين "الأسد المتأهب 2012 "، والذى شارك فيه أكثر من 12 ألف مشارك يمثلون 18 دولة شقيقة وصديقة، وشهد التمرين حضورا إعلاميا كبيرا لمختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) اليوم السبت عن مصدر فى التوجيه المعنوى للقوات المسلحة، قوله "إنه سيتم تنفيذ التمرين لهذا العام فى مختلف ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة وعدد من مدارس ومراكز التدريب والذى من المتوقع أن يصل عدد المشاركين فيه لأكثر من 15 ألف مشارك يمثلون 18 دولة شقيقة وصديقة تشمل ، والسعودية، والعراق، ولبنان، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، واليمن، وقطر، وباكستان، وأيطاليا، وبريطانيا، وفرنسا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، وبولندا، والتشيك، بالإضافة للقوات المسلحة الأردنية بمختلف صنوفها البرية والجوية والبحرية".

وأضاف المصدر أن التمرين الذى يستمر لأكثر من أسبوعين يهدف إلى تلبية المتطلبات العملياتية والتدريبية واللوجستية الخاصة بالقوات المسلحة الأردنية مع التركيز على العمليات المدنية العسكرية والدور الإنسانى وكيفية التعاون والتنسيق مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية وتوطيد علاقات التعاون بين المشاركين فى التمرين، من خلال العمل المشترك للوحدات والقطاعات والمؤسسات المشاركة فى هذا التمرين الذى سيركز أيضا على الدروس المستفادة من الحروب الحديثة وطبيعة التهديدات غير التقليدية التى تواجه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها»

فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها»

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً

ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً