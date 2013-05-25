مصدر عسكرى: الأردن تجرى مناورات "الأسد المتأهب 2013 " خلال أسابيع

أعلنت القوات المسلحة الأردنية أنها ستقوم بتنفيذ التمرين المشترك "الأسد المتأهب 2013" فى المملكة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك نظرا للنجاح الكبير الذى حققه تمرين "الأسد المتأهب 2012 "، والذى شارك فيه أكثر من 12 ألف مشارك يمثلون 18 دولة شقيقة وصديقة، وشهد التمرين حضورا إعلاميا كبيرا لمختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) اليوم السبت عن مصدر فى التوجيه المعنوى للقوات المسلحة، قوله "إنه سيتم تنفيذ التمرين لهذا العام فى مختلف ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة وعدد من مدارس ومراكز التدريب والذى من المتوقع أن يصل عدد المشاركين فيه لأكثر من 15 ألف مشارك يمثلون 18 دولة شقيقة وصديقة تشمل مصر، والسعودية، والعراق، ولبنان، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، واليمن، وقطر، وباكستان، وأيطاليا، وبريطانيا، وفرنسا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، وبولندا، والتشيك، بالإضافة للقوات المسلحة الأردنية بمختلف صنوفها البرية والجوية والبحرية".

وأضاف المصدر أن التمرين الذى يستمر لأكثر من أسبوعين يهدف إلى تلبية المتطلبات العملياتية والتدريبية واللوجستية الخاصة بالقوات المسلحة الأردنية مع التركيز على العمليات المدنية العسكرية والدور الإنسانى وكيفية التعاون والتنسيق مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية وتوطيد علاقات التعاون بين المشاركين فى التمرين، من خلال العمل المشترك للوحدات والقطاعات والمؤسسات المشاركة فى هذا التمرين الذى سيركز أيضا على الدروس المستفادة من الحروب الحديثة وطبيعة التهديدات غير التقليدية التى تواجه