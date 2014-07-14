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الرئيس الفرنسي: لم أتدخل أبدا في قضية «ساركوزي»

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أكد الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، الإثنين، أنه «لم يتدخل أبدا في المسائل القضائية المتعلقة بسلفه، نيكولا ساركوزي»، كما ألمح الأخير.

وقال «هولاند»، في مقابلة تلفزيونية، ردا على سؤال حول اتهام الرئيس السابق مؤخرا بالفساد، وتأكيداته بـ«استخدام القضاء لغايات سياسية»، قال الرئيس الحالي: «ليس فقط لم أقم بذلك لكنني لم أفكر حتى بهذا الأمر».

وأضاف خلال المقابلة، التى أجريت بمناسبة العيد الوطني: «أنه أمر مخالف تماما لمفهومي للديمقراطية ولمسؤولياتي، الذين يعتقدون أنه في الإليزيه يمكن التأثير على القضاء ليس فقط لا يفهمون الطريقة التي أفكر بها بل لا يفهمون مطلب المواطنين المتعلق باستقلالية القضاء».

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