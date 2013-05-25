صحيفة أمريكية: تعثر جهود واشنطن لترحيل أعضاء "مجاهدى خلق" من العراق

ذكرت صحيفة (لوس أنجلوس تايمز) الأمريكية، أن جهود وزارة الخارجية الأمريكية لإيجاد وطن بديل لجماعة "مجاهدى خلق" المعادية لإيران بدلا من تمركزهم بالعراق قد تعثرت رغم الإعلان عن بدء ترحيل بعض أعضائها إلى دول أوروبية.

وأفادت الصحيفة فى تقرير بثته على موقعها الإلكترونى اليوم السبت، أن 14 عضوا تابعا ل"مجاهدى خلق" غادروا بغداد واستقروا فى ألبانيا منتصف الشهر الجارى، فى خطوة يعتقد أن تكون استهلالية لعملية ترحيل جميع أعضائها البالغ قوامهم 3100 عضو بعد أن احتدم الخلاف مع طهران وبغداد على السواء.

وأوضح مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية (حسبما أبرزت الصحيفة) أن قيادات "مجاهدى خلق" لم يتعاونوا فى تسريع وتيرة عمليات الترحيل رغم المخاطر التى تواجه المنظمة برمتها خلال إقامتهم بالعراق.