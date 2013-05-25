أخبار عاجلة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً -
5 علامات تنذر بسرطان الثدي -
ضبط كميات من "الفسيخ" و"الرنجة" الفاسدة في حملة تموينية بدمياط -
صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
الكهرباء: إضافة 6850 ميجاوات من طاقة الرياح و2879 من الشمس في 2022 -
شائعات اختطاف الأطفال تضرب قنا.. والأهالي يتوعدون المتسولين -
وزير الرى: تنفيذ 94% أعمال مشروع قناطر أسيوط الجديدة -
حكم نهائي.. إدراج عاكف وبديع والعريان والبلتاجي وآخرين بـ«قوائم الإرهاب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

صحيفة أمريكية: تعثر جهود واشنطن لترحيل أعضاء "مجاهدى خلق" من العراق

Google+ Print
صحيفة أمريكية: تعثر جهود واشنطن لترحيل أعضاء "مجاهدى خلق" من العراق صحيفة أمريكية: تعثر جهود واشنطن لترحيل أعضاء "مجاهدى خلق" من العراق

ذكرت صحيفة (لوس أنجلوس تايمز) الأمريكية، أن جهود وزارة الخارجية الأمريكية لإيجاد وطن بديل لجماعة "مجاهدى خلق" المعادية لإيران بدلا من تمركزهم بالعراق قد تعثرت رغم الإعلان عن بدء ترحيل بعض أعضائها إلى دول أوروبية.

وأفادت الصحيفة فى تقرير بثته على موقعها الإلكترونى اليوم السبت، أن 14 عضوا تابعا ل"مجاهدى خلق" غادروا بغداد واستقروا فى ألبانيا منتصف الشهر الجارى، فى خطوة يعتقد أن تكون استهلالية لعملية ترحيل جميع أعضائها البالغ قوامهم 3100 عضو بعد أن احتدم الخلاف مع طهران وبغداد على السواء.

وأوضح مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية (حسبما أبرزت الصحيفة) أن قيادات "مجاهدى خلق" لم يتعاونوا فى تسريع وتيرة عمليات الترحيل رغم المخاطر التى تواجه المنظمة برمتها خلال إقامتهم بالعراق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365