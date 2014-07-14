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بالصور.. أجمل أسقف الكنائس حول العالم

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لا تنسى أن تنظر عاليا كلما دخلت إلى كنيسة.. فالتصميم قد يأخذك بعيدا بروعته وجماله بتنوع خلفيته التاريخية والثقافية.

لذا، نشرت صحيفة «هوفنتجتون بوست» الأمريكية صورا لأجمل أسقف للكنائس حول العالم، قائلة إن الأسقف تنوعت ما بين نوافذ الزجاج الملون، وتصميمات الأخشاب، وكانت التصميمات كالتالي:

1- كنيسة «سانت شابيل» في فرنسا

Heaven by Maerten Prins on 500px

2- كنيسة «سانت مايكلز» في التشيك

Divinity by Mike Gabelmann on 500px

3- كنيسة العائلة المقدسة في اسبانيا

+ = + by Daniel Torres on 500px

4- كنيسة «المخلص على الدم» في روسيا

Church of the Saviour on Spilled Blood II by Jorge Rojas on 500px

5- كنيسة «دير القديس بطرس والقديس بولس» في إنجلترا

Bath Abbey by Stephen Inglis on 500px

6- كنيسة «سان فيتالي» في إيطاليا

Baroque Ceiling by Becky Fuller-Phillips on 500px

7- كنيسة «القديسة ماري» في بولندا

Basilica Ceiling by Andrei Petre on 500px

8- كاتدرائية «سالزببرج» في النمسا

Salzburg Dom - Dome by Steve Prosser on 500px

9- كاتدرائية «سيجوفيا» في اسبانيا

Ceiling Top by William Liberman on 500px

10- كاتدرائية «القديس ستيفن» في المجر

The Dome by Mike Gabelmann on 500px

11- كنيسة «سانت أندريا ديلا فالي» في إيطاليا

St Andrea della Valle by Almas Bavcic on 500px

12- كاتدرائية «نوتردام دي فورفيري» في فرنسا

Incredible details by Michael Flocco on 500px

13- كنيسة «سانت فنسنت دي بول» في فرنسا

kaleidoscopic vaults by Alex Notag on 500px

14- كاتدرائية «آخن» في ألمانيا

The Dom (Church) in Aachen by Ruben van Vliet on 500px

15- كنيسة «القيامة» في فلسطين

Roof of Light by Batel Ninyo on 500px

16- كاتدرائية «ألبي» في فرنسا

Brackets by Guilhem Lascaux on 500px

17- كنيسة «يورك شابتر هاوس» في انجلترا

York Minster Chapter House Roof by Daniel Beresford on 500px

18- كنيسة «كييزا سانتا ماريا أسونتا» في إيطاليا

Pieve di Santa Maria Assunta by Annalisa Bianchetti on 500px

19- كنيسة «كاتدرائية وينشستر» في انجلترا

Winchester Cathedral by David Henderson on 500px

20- كنيسة «سانتاجنيزي» في إيطاليا

Sant'Agnese in Agone - Rome by Fabio Lamanna on 500px

21- كنيسة «تمبلو ديل سانتيسيمو سكرامنتو» في المكسيك

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22- كاتدرائية «نوتردام دي باري» في فرنسا

church ceiling

23- كنيسة «سيستين» في الفاتيكان

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