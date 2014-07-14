بالصور.. أجمل أسقف الكنائس حول العالم

لا تنسى أن تنظر عاليا كلما دخلت إلى كنيسة.. فالتصميم قد يأخذك بعيدا بروعته وجماله بتنوع خلفيته التاريخية والثقافية.

لذا، نشرت صحيفة «هوفنتجتون بوست» الأمريكية صورا لأجمل أسقف للكنائس حول العالم، قائلة إن الأسقف تنوعت ما بين نوافذ الزجاج الملون، وتصميمات الأخشاب، وكانت التصميمات كالتالي:

1- كنيسة «سانت شابيل» في فرنسا

2- كنيسة «سانت مايكلز» في التشيك

3- كنيسة العائلة المقدسة في اسبانيا

4- كنيسة «المخلص على الدم» في روسيا

5- كنيسة «دير القديس بطرس والقديس بولس» في إنجلترا

6- كنيسة «سان فيتالي» في إيطاليا

7- كنيسة «القديسة ماري» في بولندا

8- كاتدرائية «سالزببرج» في النمسا

9- كاتدرائية «سيجوفيا» في اسبانيا

10- كاتدرائية «القديس ستيفن» في المجر

11- كنيسة «سانت أندريا ديلا فالي» في إيطاليا

12- كاتدرائية «نوتردام دي فورفيري» في فرنسا

13- كنيسة «سانت فنسنت دي بول» في فرنسا

14- كاتدرائية «آخن» في ألمانيا

15- كنيسة «القيامة» في فلسطين

16- كاتدرائية «ألبي» في فرنسا

17- كنيسة «يورك شابتر هاوس» في انجلترا

18- كنيسة «كييزا سانتا ماريا أسونتا» في إيطاليا

19- كنيسة «كاتدرائية وينشستر» في انجلترا

20- كنيسة «سانتاجنيزي» في إيطاليا

21- كنيسة «تمبلو ديل سانتيسيمو سكرامنتو» في المكسيك

22- كاتدرائية «نوتردام دي باري» في فرنسا

23- كنيسة «سيستين» في الفاتيكان