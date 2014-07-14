حنة العيد... بتقنيات جديدة شرعيّة بحت

تنتظر المرأة العربيّة الأعياد والمناسبات الراقية للتألق بنقوش الحنة التي تميزها عن غيرها، كذلك تعكس جمال الشرق والتقاليد السامية. من هنا بحثنا في جديد عالم الحنة عن الأفكار الجديدة والموضة العالميّة التي اصبحت الحنة جزءاً منها، عبير حوارني إختصاصيّة والتجميل تشرح "لسيدتي نت" تقنيات الحنة الجديدة أو الأكثر شرعيّة من قبلها فماذا عنها؟

جديد تقنيات الحنة:

من المعروف أن الحنة هي مادة طبيعيّة تلوّن البشرة وتزينها باجمل النقوش والرسومات العربيّة وتدوم هذه الرسومات حتى شهر أو اكثر. الجديد اليوم هو نقوش حنة جديدة أيضاً ورسومات على صيحات الموضة تختارها المراة حسب رغبتها، اما عن الحنة فأصبح بإمكانك تطبيقها يوم واحد فقط او أسبوع.

حنة تدوم لأسبوع واحد فقط ومزيّنة بالشوارفسكي:

تتوفر في المراكز التجميليّة مواد تجميليّة مثل الاكياج توضع في مكنة خاصة تعرف بالإيربراشAirbrush تقوم برش المادة على الرسوم بأي لون تختارينه بعدها يمكنها تزينها بحبيبات الشوارفسكي اللامعة. هذه الرسوم تدوم أسبوع ولا تؤذي البشرة حتى الحساسّة منها. تزول عن بشرتك دفعة واحدة من دون ترك آثار لونيّة غير محبذة.

نقوش "شرعيّة" ليوم واحد :

حتى لا تشعري بالملل من شكل الحنة والنقش على يديك، يمكنك الحصول على رسم مميّز شبيه لرسومات الحنة وحتى أجمل، من خلال مادة عبارة عن نوع من المكياج الخاص بالبشرة والشرعيّة التي تسمح للماء بالدخول إلى البشرة، هذه المادة يمكنك التخلّص منها في اليوم نفسه بإزالتها بمزيل المكياج.

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