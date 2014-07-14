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بالصور.. الدول الأكثر سلمية في العالم

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احتلت دولة قطر المرتبة الـ19 على مستوى أكثر 20 دولة سلمية في العالم، وذلك وفقا لمؤشر السلام العالمي، الذي يُعتمد من قبل معهد الاقتصاد والسلام (آي.إي.بي).

وذكرت صحيفة «يو.اس.ايه توداي»، الاثنين، أن المعهد يقيس مقدار «السكينة» و«السلام» في دول العالم على أساس التدابير الداخلية والخارجية التي تتبعها تلك الدول.

والدنمارك هي أكثر مكان آمن على الأرض، حتى عندما كانت تحت الاحتلال من قبل النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، لم تقاتل. ويفضل الدنماركيون التركيز على المسائل الاقتصادية، بدلا من إشراك أنفسهم في الصراعات المسلحة المختلفة، كما يعتبر الشعب الدنماركي ودودا ومتفتحا ويحب المساعدة.

Denmark

الدنمارك

وفي المرتبة الثانية تأتي النرويج، ووفقا لمؤشر السلام العالمي فالنرويج واحدة من أكثر البلدان سلمية في العالم، بالإضافة إلى أنها الأعلى على مستوى التنمية البشرية في العالم، بالإضافة إلى أن في أوسلو تضع دائما السلام من أولويات البلاد.

Norway

النرويج

وتأتي بعد ذلك دولة سنغافورة، فرغم أنها من الدول الصغيرة، إلا أنها من بين البلدان الأكثر سلمية في العالم وكذلك من أغنى البلاد في العالم، وبها أقل معدلات الجريمة والقتل على مستوى العالم.

Singapore

سنغافورة

وجاء كذلك في القائمة كل من سلوفينيا والسويد وآيسلندا وبلجيكا، على الترتيب، لدورهم في منظمات السلام العالمية وابتعادهم عن الصراعات المسلحة، وكذلك انخفاض معدلات الجريمة بهم.

Slovenia

سلوفينيا

وتحتل المرتبة الثامنة جمهورية التشيك، التي تعتبر دولة جديدة نسبيا، بعد استقلالها عن الكتلة السوفياتية عام 1989 بسبب الثورة المخملية. وركزت التشيك إلى حد كبير على بناء رأسمالي قوي وخلق مناخ مستقر للاستثمار، مما جعلها من أكثر البلاد سلمية في العالم.

Iceland

التشيك

ووفقا لـ«آي.إي.بي»، تأتي سويسرا في المرتبة التاسعة، حيث تحافظ حكومتها دائما على العمل بثقافة سياسية منفتحة، كما أنها الدولة الأقل في العالم في مستوى عدم الاستقرار السياسي.

Switzerland

سويسرا

أما اليابان فكان لها مكان في القائمة لأنها ثالث أكبر اقتصاد في العالم، كما أنها أثبتت أنها بلد سلمي منذ الحرب العالمية الثانية.

Japan

اليابان

وبعد ذلك تأتي كل من أيرلندا وفنلندا ونيوزلندا وكندا والنمسا وبوتان واستراليا والبرتغال، لاعتماد كل تلك الدول على تقوية اقتصاد بلادهم، والعمل على رفع مستوى دخل الفرد ومستويات عالية من الرعاية الصحية، وكذلك الحفاظ على الطرق وتأمين المواصلات المريحة.

Bhutan

بوتان

وجاءت قطر في المرتبة الـ19 في الدول الأكثر سلمية في العالم وفقا لمؤشر السلام العالمي، كما أنها البلد الأكثر سلمية في الشرق الأوسط. وتعتبر الحوادث العنيفة نادرة جدا في قطر، وتنخفض بها معدلات الجريمة نسبيا مقارنة مع الدول الصناعية الأخرى.

Qatar

قطر

وفي ذيل القائمة جاءت دولة موريشيوس، ولكنها في المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا.

Mauritius

موريشيوس

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