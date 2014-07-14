باحث أمريكي يعمل على ابتكار «حبوب تعلم اللغة»

هل تخيلت أنه بإمكانك تعلم اللغة الألمانية أو اللاتينية عبر ابتلاع أقراص أو حبوب؟ ربما يصبح الأمر حقيقة بعد 30 عاما.. الفكرة قد تكون أقرب إلى أفلام الخيال العلمي، ولكن أحد باحثي معهد «ماساشوستس للتكنولوجيا» في أمريكا يعتقد أن الأمر بات ممكنا.

وذكرت صحيفة «هوفنتجتون بوست» الأمريكية أن مؤسس «الميديا لاب» في المعهد، بيكولاس نيجروبونت، يعمل على تحقيق الفكرة على أرض الواقع منذ 3 عقود، ولكنه توقع ظهورها بعد 30 عاما.

وتابع «نيجروبونت» في كلمته بأحد المؤتمرات العلمية التي تنظمها شركة «TEDx»: «لقد استهلكنا الكثير من المعلومات من خلال أعيننا، ولكن علينا الآن استيعاب تلك المعلومات بشكل جديد.. سيكون بإمكانك تعلم اللغة الإنجليزية أو قراءة روايات شكسبير عبر ابتلاع حبوب فقط».

وحاول «نيجروبونت» شرح كيفية استيعاب المعرفة الجديدة من خلال ابتلاع أقراص، رغم أنه بدا متحفظا في التفسير، قائلا إن الحبوب التي يعمل على اختراعها ستتبع مجرى الدم إلى الدماغ، حيث يمكنها أن تودع حفنة من المعلومات في الأماكن الصحيحة.

وأوضح«نيجروبونت» أنه ناقش الفكرة مع زملاء معهد «ماساتشوستس للتكنولوجيا» وعدد من خبراء الأعصاب والبايوميكاترونيكس، وهو علم دمج الإلكترونيات مع الكائنات البيولوجية.