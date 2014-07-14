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“زعزوع” يوافق على إقامة معرض لمنتجات سيوة وحلايب وشلاتين وجنوب سيناء

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“زعزوع” يوافق على إقامة معرض لمنتجات سيوة وحلايب وشلاتين وجنوب سيناء “زعزوع” يوافق على إقامة معرض لمنتجات سيوة وحلايب وشلاتين وجنوب سيناء

هشام زعزوع وزير السياحة

فى إطار حرص وزارة السياحة على تعزيز دورها فى التنمية المجتمعية لمختلف المحافظات والمدن المصرية وافق السيد هشام زعزوع وزير السياحة على قيام هيئة تنشيط السياحة باستكمال مبادرة إقامة معرض للمنتجات الخاصة بسيوه بمختلف الهيئات والمصالح .

يأتى ذلك من منطلق اهتمام الوزارة برفع الوعى السياحى وتنشيط سياحة السفارى لواحة سيوه إلى جانب الاهتمام برفع المستوى المعيشى لأهالى سيوه وذلك من خلال تشجيعهم على إقامة معارض للحرف اليدوية والصناعية والمنتجات الزراعية التى يعمل بها أهالى سيوه.

ووافق وزير السياحة على إشراك أهالى حلايب وشلاتين وجنوب سيناء فى هذه المبادرة من خلال عرض المنتجات الخاصة بهم وذلك للتأكيد على اهتمام الدولة بهم وحرصها على الارتقاء بمستوى معيشتهم مما سيكون له أثر إيجابي على بذلهم المزيد من الجهد والعطاء للوطن بوجه عام ومساهمتهم فى تنشيط السياحة بوجه خاص.

يذكر أن هيئة تنشيط السياحة بدأت هذه المبادرة فى يونيو 2013 حيث أقيم أول معرض لمنتجات سيوه بمقر هيئة التنشيط والذى لاقى نجاحا كبيرا وإقبالا ملحوظا مما شجع على تكرار المعرض فى مقر مصلحة الضرائب حيث طالب الحضور والمشاركون بتكرار إقامة المعرض فى الهيئات والمصالح المختلفة.

أ ش أ

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