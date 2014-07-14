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“المصرية لحقوق الانسان” تدين حادث العريش الإرهابى

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“المصرية لحقوق الانسان” تدين حادث العريش الإرهابى “المصرية لحقوق الانسان” تدين حادث العريش الإرهابى

المصرية لحقوق الإنسان

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الانسان، الحادث الإرهابى الذى وقع فى العريش وأسفر عن وقوع 8 قتلى و33 جريح، مطالبة بسرعة إجراء التحقيقات، وضبط الجناه ومحاكمتهم.

وتقدمت المنظمة، فى بيان، الاثنين، بواجب التعازي لأسر الشهداء الذين تعرضوا لهذا الاعتداء الإرهابي، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

ومن جانبه قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية، إن مثل هذه الحوادث التي تستهدف الأفراد أو المنشآت أمر لا يمكن قبوله، وليس لها صلة بدين أو مبادئ، موضحًا أن هذا الارهاب يتطلب مواجهة شاملة من كل القوى المدنية ودعم أعمال مكافحة الارهاب بكافة الطرق، وبما يضمن حقوق الانسان والحق في المحاكمة العادلة.

 

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