قناة اسرائيلية: طائرات “حماس” بلا طيار من انتاج إيران

أدعت القناة العاشرة الإسرائيلية أن حماس ليس لديها القدرة على إنتاج قطع طائرة بدون طيار، والتقدير أنها حصلت على تلك التكنولوجيا من إيران.

كانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت صباح اليوم الاثنين، عن تسييرها عددا من الطائرات بدون طيار للقيام بمهام خاصة داخل العمق الإسرائيلي، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.

وقالت الكتائب في بيان لها:” في كل يوم نوجه رسائل مباشرة وأخرى غير مباشرة لقادة الاحتلال وجيشه الهزيل، ملؤها التحدي للعنجهية الصهيونية، وكسر غطرسة هذا الجيش الذي قيل عنه يوما أنه لا يقهر، وعلى الاحتلال أن يلتقط رسائلنا بشكل جيد، وأن يستعد لكي يتلقى المزيد”.

ومن جانبه، كشف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور رمضان شلح، بأن مفاجآت عديدة ما زالت في جعبة الذراع العسكرية لحركته سرايا القدس، ستظهر في الأيام المقبلة وستذهل العدو الاسرائيلي، رافضا الكشف عن هذه المفاجآت، باعتبارها أسرارا عسكرية.

أ ش أ