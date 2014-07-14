الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في غزة

حذر مسؤولان في الهيئة العامة للأمم المتحدة، من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، كنتيجة للحرب التي تشنها إسرائيل لليوم الثامن على التوالي.

وقال بيير كراهينبول، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في مؤتمر صحفي عقد في مدرسة تابعة للوكالة بمدينة غزة، اليوم الاثنين، إن “القطاع يعيش ظروفاً دراماتيكية للغاية، كنا نأمل عدم حصولها مجدداً، وإن سكان القطاع بمن فيهم لاجئين يعيشون معاناة كبيرة، والكثير منه خسر حياتهم”. ورافق كراهينبول في زيارته لغزة، جيمس راولي منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطيني، ووفد أممي رفيع.