أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«هولاند»: النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني «لا يمكن أن ينتقل» إلى فرنسا

Google+ Print

أكد الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، الإثنين، أن النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين «لا يمكن أن يستورد» إلى فرنسا، وذلك بعد صدامات في باريس بعد مظاهرة دعم لغزة والفلسطينيين.

وقال هولاند «لا أريد أن تكون هناك عواقب ممكنة في فرنسا. النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين لا يمكن أن يستورد».

وأضاف «لا نريد تعديا أو رغبة في التعدي على أماكن عبادة سواء كانت كنسا مثلما حدث الأحد، أو مساجد أو كنائس أومعابد».

وتابع «إننا بلد علماني، يجب احترام الديانات، كل الديانات»، مضيفا «أن العداء للسامية لا يمكن أن يستخدم لأنه نزاع بين إسرائيل وفلسطين».

وحذر الرئيس الفرنسي من «أنه لن يكون هناك أي تساهل بالنسبة لأي تسلل أو أي تعد».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية