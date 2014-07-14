«هولاند»: النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني «لا يمكن أن ينتقل» إلى فرنسا

أكد الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، الإثنين، أن النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين «لا يمكن أن يستورد» إلى فرنسا، وذلك بعد صدامات في باريس بعد مظاهرة دعم لغزة والفلسطينيين.

وقال هولاند «لا أريد أن تكون هناك عواقب ممكنة في فرنسا. النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين لا يمكن أن يستورد».

وأضاف «لا نريد تعديا أو رغبة في التعدي على أماكن عبادة سواء كانت كنسا مثلما حدث الأحد، أو مساجد أو كنائس أومعابد».

وتابع «إننا بلد علماني، يجب احترام الديانات، كل الديانات»، مضيفا «أن العداء للسامية لا يمكن أن يستخدم لأنه نزاع بين إسرائيل وفلسطين».

وحذر الرئيس الفرنسي من «أنه لن يكون هناك أي تساهل بالنسبة لأي تسلل أو أي تعد».