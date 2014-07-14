وكالة إيرانية: 8 نشطاء يواجهون السجن 127 عامًا بسبب «فيس بوك»

يواجه 8 ناشطين إيرانيين أحكاما بالسجن 127 سنة بسبب مشاركات لهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وصفت بأنها «تهدد نظام الحكم».

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) إن محكمة إيرانية حكمت على 8 ناشطين يديرون صفحات على موقع «فيس بوك» بالسجن لمدة تتراوح بين 11 و21 عاماً.

وأضافت الوكالة أن المتهمين أدينوا بالتآمر ضد الأمن القومي الإيراني ونشر معلومات ضد النظام الحاكم وإهانة المسؤولين، من دون تحديد هوية المتهمين أو صفحات «فيس بوك» التي يديرونها.

وذكرت الوكالة أن المحكمة أصدرت حكمها بحق المتهمين الثمانية في إبريل الماضي، لكن الناشطين استأنفوا الحكم فوراً.

ويعد استخدام «فيس بوك» والمواقع الاجتماعية الأخرى مثل «تويتر» و«يوتيوب» محظورا رسمياً في إيران، رغم أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ناشط على «تويتر»، والعديد من الإيرانيين يستخدمون الخدمات الوسيطة للوصول إلى التطبيقات والمواقع المحظورة.

وفرضت السلطات حملة على وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب الاحتجاجات التي خرجت عام 2009 ضد إعادة انتخاب الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، واتهمت مواقع مثل «تويتر» بلعب دور أساسي في تأجيج الاضطرابات.