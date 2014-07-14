أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

وكالة إيرانية: 8 نشطاء يواجهون السجن 127 عامًا بسبب «فيس بوك»

Google+ Print

يواجه 8 ناشطين إيرانيين أحكاما بالسجن 127 سنة بسبب مشاركات لهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وصفت بأنها «تهدد نظام الحكم».

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) إن محكمة إيرانية حكمت على 8 ناشطين يديرون صفحات على موقع «فيس بوك» بالسجن لمدة تتراوح بين 11 و21 عاماً.

وأضافت الوكالة أن المتهمين أدينوا بالتآمر ضد الأمن القومي الإيراني ونشر معلومات ضد النظام الحاكم وإهانة المسؤولين، من دون تحديد هوية المتهمين أو صفحات «فيس بوك» التي يديرونها.

وذكرت الوكالة أن المحكمة أصدرت حكمها بحق المتهمين الثمانية في إبريل الماضي، لكن الناشطين استأنفوا الحكم فوراً.

ويعد استخدام «فيس بوك» والمواقع الاجتماعية الأخرى مثل «تويتر» و«يوتيوب» محظورا رسمياً في إيران، رغم أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ناشط على «تويتر»، والعديد من الإيرانيين يستخدمون الخدمات الوسيطة للوصول إلى التطبيقات والمواقع المحظورة.

وفرضت السلطات حملة على وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب الاحتجاجات التي خرجت عام 2009 ضد إعادة انتخاب الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، واتهمت مواقع مثل «تويتر» بلعب دور أساسي في تأجيج الاضطرابات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية