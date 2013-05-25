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الرئيس اليمنى يعلن الحرب على الإرهاب والمخربين فى البلاد

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الرئيس اليمنى يعلن الحرب على الإرهاب والمخربين فى البلاد الرئيس اليمنى يعلن الحرب على الإرهاب والمخربين فى البلاد

أعلن الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، اليوم، الحرب على الإرهابيين والمخربين فى اليمن، مقدما مصلحة الوطن على المطالب الشخصية والمناطقية، مؤكدا على ضرورة التصدى بحزم لكافة أعمال الإرهاب والتخريب، مشددا على ضرورة تغيير الأسلوب السابق فى التعامل مع القضايا الجنائية والإجرامية والمتمثلة بقطع الطريق وخطوط الكهرباء وأنابيب النفط.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ للرئيس اليمنى اليوم بمكتبه بدار الرئاسة وضم رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوه وقيادات وزارتى الدفاع والداخلية والأجهزة السيادية ووزراء المالية الكهرباء والنفط والمعادن وعددا من المحافظين ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء عبد الله محنف.

ومنح الرئيس اليمنى خلال الاجتماع المحافظين والوزراء صلاحيات كاملة، مشددا على أن اليمن يمر بأصعب مرحلة عرفها فى تاريخه المعاصر والحديث.

ووجه الرئيس اليمنى كلا من وزير الداخلية ورئيس الأركان وقائد الاحتياط العام وكل القادة الأمنيين والعسكريين المعينين فى نطاق مسرح عملياتهم التعاون مع المحافظين من أجل الجاهزية الكاملة للرد الفورى والسريع والقبض على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات وحقوق 25 مليون يمنى.

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مصر 365