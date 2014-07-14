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طوني خليفة: لا أعاني من أي مرض خبيث

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طوني خليفة: لا أعاني من أي مرض خبيث طوني خليفة: لا أعاني من أي مرض خبيث

الثلاثاء 15-07-2014 14:17

بعد ظهوره حليق الشعر ( أصلع) في برنامج "ولا تحلم" لنيشان على قناة "الحياة"، سارع الإعلامي طوني خليفة على موقعه الخاص على " تويتر" إلى طمأنة الناس بأنه لا يعاني من أي مرض وأنه حلق شعره للراحة والإجازة.
وكان طوني خليفة قد استقبل مجموعة تغريدات على إثر تلك الإطلالة، على موقعه على "تويتر" تطالبه بالعودة الى "اللوك" القديم، وأخرى كانت عبارة عن تساؤلات تستفسر ما إذا كان سبب الصلعة يعود إلى إصابته بورم خبيث، فما كان من خليفة إلا أن نفاها عبر تغريدة جاء فيها"حلقت شعري للإجازة والراحة فقط والحمد لله لاشيء إلا الخير"
وكانت أصالة نصري في طليعة النجوم الذين هنأوا طوني خليفة بـ"اللوك" الجديد حتى أنها عبّرت عن إعجابها به عبر تغريدة كتبت فيها "شكلك أحلى بكتير وكمان صرت أقرب لشخصك الحقيقي الطيب الذي لا يعرفه الكثيرون".

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سيدتي