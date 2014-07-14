أحمد السقا في ثاني تجربة تقديم برامج في رمضان القادم

أكد أحمد السقا أنه تعاقد مع قناة mbcعلى تقديم برنامج كوميدي غنائي في رمضان من العام القادم خاصة وأن مثل هذه البرامج عادة ما تلاقي نسبة مشاهدة مرتفعة ، قائلاً: "إن تجربتي وخبرتي في تقديم البرامج منحصرة في تقديمي برنامج "الأستاذ والتلميذ" الذي قدمته مع الراحل أحمد رمزي"، وأضاف أن برامج المقالب أصبحت حالياً هي الأكثر رواجاً لسبب واحد هو أن الناس ترغب فقط في الضحك لأن حالة الكبت لدى الناس كبيرة جداً. وقد رفضت تقديم برنامج مقالب لعدم إحساسي أنني سوف أقدمه بشكل جيد ومتميز، لكنني وبعد مقلب رامز جلال في برنامج " رامز قرش البحر " وحجم المشاهدة الكبيرة للحلقة أعدت التفكير مرة أخرى لأن هذه البرامج بالفعل ترسم البسمة علي وجوه المشاهدين".