بيكهام يجمع أولاده بأسطورة الكرة بيليه

تواجد نجم كرة القدم البريطاني David Beckham في ستاد ماراكانا الأسطوري بمدينة ريو دي جانيرو لمتابعة نهائي كأس العالم لكرة القدم بين ألمانيا والأرجنتين، إذ لم يمنعه اعتزالُه اللعبَ من الحضور في المدرجات، حيث اصطحب معه أولاده الثلاثة: Romeo وBrooklyn وCruz، الذين ارتدوا جميعاً

ملابس المنتخب الأرجنتيني.

ولم يكن حضور Beckham وأطفاله هو الحدث الأهمّ، بل كان الحدث هو الصورة التي التقطها النجم مع اللاعب البرازيلي Kaka، ومع أسطورة كرة القدم، البرازيلي أيضاً، Pele.

واجتاحت هذه الصورة مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت، حيث كتب عليها عبارات تؤكّد أنها من أجمل اللحظات في تاريخ كرة القدم أجمع وأصدقها.

يُذكر أنّ ألمانيا فازت بكأس العالم، للمرة الرابعة، بعد فوزها على الأرجنتين بنتيجة 1-0.

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