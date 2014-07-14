أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بيكهام يجمع أولاده بأسطورة الكرة بيليه

Google+ Print

الإثنين 14-07-2014 16:01

تواجد نجم كرة القدم البريطاني David Beckham في ماراكانا الأسطوري بمدينة ريو دي جانيرو لمتابعة نهائي كأس العالم لكرة القدم بين ألمانيا والأرجنتين، إذ لم يمنعه اعتزالُه اللعبَ من الحضور في المدرجات، حيث اصطحب معه أولاده الثلاثة: Romeo وBrooklyn وCruz، الذين ارتدوا جميعاً
ملابس الأرجنتيني.
ولم يكن حضور Beckham وأطفاله هو الحدث الأهمّ، بل كان الحدث هو الصورة التي التقطها النجم مع اللاعب البرازيلي Kaka، ومع أسطورة كرة القدم، البرازيلي أيضاً، Pele.
واجتاحت هذه الصورة مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت، حيث كتب عليها عبارات تؤكّد أنها من أجمل اللحظات في تاريخ كرة القدم أجمع وأصدقها.
يُذكر أنّ ألمانيا فازت بكأس العالم، للمرة الرابعة، بعد فوزها على الأرجنتين بنتيجة 1-0.

 

فكتوريا تحتفل بذكرى زواجها الـ15 من دايفيد بيكهام

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية

مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية