وفاة النجم لورين مازيل عن 84 عاماً

توفي قائد الأوركسترا الشهير Lorin Maazel عن عمر ناهز الـ 84 عاماً بعد إصابته بإلتهاب رئوي حاد، وذلك في منزله في "كاسيلتون فارمز".

Maazel قاد اكثر من 150 فرقة اوركسترا في العالم في عزف خمسة آلاف عرض اوبرا، او مقطوعات وتسجيلات مختلفة .

وقد ولد Maazel في باريس في 6 آذار /مارس عام 1930، وترعرع في عائلة من الموسيقيين، وقاد اوركسترا نيويورك الفلهرمونية واوبرا الدولة في فيينا.

Maazel، الذي كرّس اكثر من 75 عاماً من حياته للموسيقى، بدأ العزف على آلة الكمان في سن الـ5 وعزف امام الجمهور في الـ8 وشارك مع فرق اوركسترا كبيرة بين سن الـ9 الـ15.

يذكر أن النجم Lorin Maazel متزوج من Dietlinde Turban Maazel ولديه 4 بنات و3 أبناء، إضافة الى 4 أحفاد.

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